Tandarts uit Veeningen geridderd: 'U bent een groot voorbeeld'

Tandarts Paul Versteegh uit Veeningen is bij zijn afscheidsfeest benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij krijgt de koninklijke onderscheiding vanwege zijn verrichtingen in zijn vakgebied. Versteegh speelde een voortrekkersrol op het gebied van bijzondere tandheelkunde.

De in Dordrecht geboren Versteegh studeerde in 1981 in Nijmegen af als tandarts. "In 1982 was u samen met de Maatschap kaakchirurgie en een studiegenoot, kartrekker in de oprichting van afdeling Maxillo Faciale Prothetiek in ziekenhuis De Weezenlanden in Zwolle. Hieruit is het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde ontstaan", schetste Nieuwenhuizen zijn verrichtingen. Bij dat centrum komen mensen uit Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland voor specialistische hulp. Er werken inmiddels ruim 60 mensen.