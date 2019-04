Recordaantal kievitsnesten in Alteveer, maar populatie krimpt

De kieviten hebben het moeilijk, net als andere akker- en weidevogels. Landschapsbeheer Drenthe heeft daarom samen met boeren een plan gemaakt om de vogels zo goed mogelijk te beschermen. De vijftig broedende kievitsparen is een van de successen van dit reddingsplan. Ook de grutto, de wulp, de tureluur en de scholekster hebben het 25 hectare grote terrein in Alteveer gevonden.Het nest van een kievit is een ondiep kuiltje waarin vier eieren worden gelegd. Het is voor de vogel moeilijk om kuikens groot te brengen. Vossen vormen een groot gevaar, net als intensieve landbouw en het verkleinen van het leefgebied. Maar op het terrein van Stam hebben ze misschien wel het beste plekje van Drenthe.Jaap van Gorkum, Landschapsbeheer Drenthe: "Het boerenland wordt heel zorgvuldig behandeld, ze passen hier heel goed op hun kieviten. Dat is nooit anders geweest. Door de aanleg van een stuk plas-dras en dankzij onbewerkte stroken langs het maisland is de aantrekkingskracht van het land nog verder gegroeid."De maatregelen die moeten leiden tot meer weidevogels, worden gefinancierd door de provincie Drenthe. Die stelde drie jaar geleden extra geld beschikbaar. Een aantal boeren kan aanspraak maken op compensatie, wanneer zij hun land inrichten voor weidevogels. Door alle maatregelen is dat bij Stam in Alteveer een succes - maar dat is nog niet genoeg om de kievit te redden."Veel te weinig kuikens worden groot", zegt Van Gorkum. Het aantal kieviten daalt, het lukt de meeste kievitsparen niet om jonge kuikens groot te brengen. "We kunnen de vossen en de ooievaars de schuld geven, maar er zijn meer factoren. Zelfs als we een nest markeren gaan er geregeld loonwerkers met landbouwmachines overheen. En als het al lukt om een ei uit te broeden, dan heeft een kuiken voedsel nodig. Dat zijn voornamelijk insecten. Zoals bekend gaat het met de insecten ook niet goed."