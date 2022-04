Assen moet nog hard werken om in 2050 energieneutraal te zijn

De gemeente Assen wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Maar hiervoor moeten ze nog hard aan de bak. Dat blijkt uit een verkenning die gedaan is om de energievraag van 2050 in kaart te brengen. Zo moet er nog 160 terajoule opgewekt moet worden om te kunnen voorzien in die behoefte. Dit is te vergelijken met 60 hectare aan zonne-energie.

Messchenveld en Zeijerveen

In het onderzoek is ook nagegaan op welke wijze deze vraag ingevuld kan worden. In het rapport van de gemeente worden in dat verband het Messchenveld en Zeijerveen genoemd als mogelijke locaties voor grootschalige projecten voor energieopwekking. Beide gebieden zijn vanwege hun omvang geschikt voor zonneparken of andere vormen van zonne- of windenergie.

Verder geeft de verkenning aan dat de energieopgave gecombineerd kan worden met andere opgaven in het buitengebied van de stad Assen. Het gaat daarbij om de biodiversiteit, de ontwikkeling naar duurzame landbouw en het inrichten van een landschap dat bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering. De resultaten van deze verkenning gaan mee in de omgevingsvisie 'Assen nog mooier'.

Wethouder Karin Dekker (GroenLinks) zegt dat het inpassen van duurzame energie voor de gemeente een belangrijke opgave is. "Het gaat een zichtbare plek innemen in het landschap van Assen. We willen deze diverse veranderingen in het buitengebied zorgvuldig en op een goede manier combineren."

In gesprek met de inwoners

Een belangrijke vervolgstap is in gesprek gaan met inwoners, betrokken organisaties en buurgemeenten over mogelijke locaties. Hiervoor maakt de gemeente Assen een plan van aanpak.