'Als je de juryprijs én publieksprijs wint, ben je echt de winnaar'

"Dat ik de Sonneveldprijs én de publieksprijs heb gewonnen is dubbel cool. Dan ben je gewoon echt de winnaar, zo voelt dat voor mij." Rosa da Silva uit Klazienaveen was gisteravond de grote winnaar van het Amsterdams Kleinkunst Festival.

Behalve de Sonneveldprijs en de publieksprijs wint ze ook de Shaffy Cheque van 2.500 euro voor de ontwikkeling van een avondvullend programma. "Die show komt eraan", vertelt ze. "De komende periode ga ik praten met impresariaten. Ik ben benieuwd bij wie ik dit het beste kan maken."Da Silva treedt met deze prijs in de voetsporen van onder meer Maarten van Roozendaal, Thomas Acda en De Vliegende Panters. Niet de minste namen. "", lacht Da Silva. "Maar dit is gewoon fantastisch. Het is een erkenning en waardering voor waar je mee bezig bent."De prijs moet deuren voor Da Silva openen. "Iedereen meldt zich voor dit festival aan. Je wil een impresariaat en je wil naamsbekendheid binnen de cabaret- en kleinkunstwereld. In de theaters ben ik niet onbekend, maar wel binnen cabaret en kleinkunst. Daar moet ik nog alles opbouwen, dus daar heb ik nu een start mee gemaakt. En als je dan wint, is dat supercool."