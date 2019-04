Kruidvat-overvaller hoeft niet de cel in

Voor het overvallen van een Kruidvat-filiaal aan de Middenhaag in Emmen, hoeft een 28-jarige man uit Almere niet meer de cel in. De rechtbank in Assen veroordeelde hem vandaag tot 240 uur werkstraf en alleen een voorwaardelijke gevangenisstraf van tien maanden.

De man pleegde de gewelddadige overval in december 2015, maar werd pas vorig jaar opgepakt. De rechtbank neemt het hem kwalijk dat hij zich nooit bij de politie heeft gemeld, maar vindt celstraf na ruim drie jaar te ver gaan. Dat komt doordat de man de afgelopen jaren zijn leven heeft gebeterd en volgens de rechtbank oprecht spijt heeft van de overval.De Almeerder bedreigde op 4 december 2015 twee caissières bij de drogist in de wijk Emmermeer met een mes en maakte stekende bewegingen, terwijl hij geld eiste. Dat deed hij voor de ogen van klanten die bij de kassa stonden, onder wie een 9-jarig meisje. De overval maakte diepe indruk op hen.Uiteindelijk kon hij vijfhonderd euro uit de kassa graaien. Dat geld besteedde hij naar eigen zeggen aan nieuwe bedden voor hem en zijn vriendin en hun dochtertje. De man zat destijds in een instelling voor begeleid wonen in Zwolle en moest naar Almere verhuizen.Hij had niet genoeg geld om zijn nieuwe woning in te richten en besloot daarom een overval te plegen, legde hij uit.Na een lang onderzoek, waarbij de politie eerst een andere verdachte op het oog had, kon de man vorig jaar aan de hand van onder meer camerabeelden en DNA-sporen worden opgepakt. De officier van justitie eiste twee jaar cel.