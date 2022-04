Slachtpartij in vloot Vliegclub Vledderveen: vrijspraak voor mannen uit Dalen en Coevorden

De politierechter heeft twee mannen (46 en 38) uit Dalen en Coevorden vrijgesproken van inbraak en diefstal op een wel heel opmerkelijke plek: Vliegvereniging Westerwolde in Vledderveen, net over de provinciegrens met Groningen.

De inbraak vond plaats in de late avond op 21 januari 2019. Volgens de rechter is de overtuiging er wel, maar ontbreken de wettige bewijsmiddelen voor hun betrokkenheid. Vrijspraak dient dan te volgen. "Dat is naar voor de vereniging, maar zo werkt de wet."

Romp opengeknipt

Bij de inbraak werden motoren uit meerdere vliegtuigen ontvreemd, en werd een poging daartoe gedaan. Bij de vliegtuigen waren de rompen opengeknipt en verbogen. De motoren werden uit de vliegmachines geschroefd met gereedschap. Jerrycans stonden klaar om de kerosine in over te gieten. Ook werden een reddings-parachute, een GPS, headsets, dashboards en vliegtuiginstrumenten ontvreemd. De schade liep richting een ton.

Bij de ingang van de vliegclub waren de hekken doorgeknipt en de deuren van een hangar ontzet met een breekijzer. De gestolen vliegtuig-waar werd later aangetroffen in een schuur in Veenoord. De goederen waren snel weer terecht in Vledderveen. De strafzaak van de eigenaar van deze schuur volgt op een later moment. Zijn advocaat was vandaag verhinderd.

Breekijzer

De twee die vandaag voor het hekje moesten verschijnen werden tegen de nacht na de diefstal staande gehouden vlakbij de vliegvereniging. In de kofferbak van de auto waarin ze reden werd een breekijzer aangetroffen. Op tassen vol vliegtuigonderdelen is DNA van de mannen aangetroffen. Hoewel volgens de officier alles richting de twee mannen wijst, vond de rechter het bewijs niet overtuigend genoeg. Er is geen DNA van de mannen aangetroffen op bijvoorbeeld deuren en ramen van vliegtuigen.

Daar komt bij dat de telefoon van de oudste verdachte ten tijde van de inbraak in Vledderveen een telefoonmast tussen Borger en Odoorn aanstraalde. "Het kan zijn dat u uw telefoon aan een ander heeft gegeven en zelf op pad was in Vledderveen, maar hard bewijs daarvoor is er niet", zei de rechter. Ook was er volgens hem te weinig onderzoek gedaan naar sporen van het breekijzer op de vernielde vliegtuigen.

Kustwacht

De zaak kwam aan het rollen toen er bij de Kustwacht in IJmuiden een melding binnenkwam. Er zou een signaal van een vliegtuigje zijn uitgezonden. Dat bleek van een vlieger te zijn die zijn vliegtuig in één van de hangars in Vledderveen had staan. De Kustwacht belde daarop met de eigenaar van het betreffende vliegtuig. Maar die zat gewoon thuis. "Ik vlieg helemaal niet", had die gezegd.

Samen met een vliegmaat reed de vlieger naar Vledderveen. Daar aangekomen zagen ze in de loods jerrycans staan en een gedemonteerde vliegtuigmotor. Op dat moment zagen ze in het donker een persoon wegrennen. Volgens leden van de vliegvereniging moet dat één van de verdachten zijn geweest.

De leden kregen een tip uit het criminele circuit en zetten een zoektocht op touw. Zodoende kwam de loods in Veenoord van de derde verdachte in deze zaak in beeld. Wanneer zijn strafzaak dient is vooralsnog niet bekend.

Begrip voor teleurstelling

Na de vrijspraak liet de rechter aan de aanwezige leden van de vliegclub weten dat hij hun teleurstelling begreep. "Het is schokkend, de schade. Alles in één klap vernield. Dramatisch voor de vliegclub. Er is behoorlijk wat werk verzet door hen die in deze inbraak blijkbaar brood zagen."

De verdachten zeiden op zitting dat ze op die avond 'gewoon wat in de buurt van Stadskanaal en Onstwedde rondreden' om op zoek te gaan naar de vriendin van een van hen. Ze ontkenden alle betrokkenheid bij de inbraak.