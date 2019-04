Man moet cel in voor geweld tegen ex en haar ouders

Op 12 november vorig jaar ging het helemaal mis, nadat de Emmenaar van zijn toenmalige vriendin te horen kreeg dat ze contact met een andere man had. In het huis van hun dochter in Nieuw-Weerdinge sprak de man met de vrouw en haar ouders af om over de situatie te praten.De man kreeg ruzie met zijn ex en ging haar te lijf. De vrouw belandde op de grond en toen haar vader erbij kwam om te helpen, sloeg de man ook hem neer. Hij kreeg klappen met een scharnier van een baanderdeur en hield diepe snijwonden en een breuk in zijn gezicht over aan het geweld.De rechtbank ziet dat als een poging tot doodslag, omdat de kans bestond dat de bejaarde man het niet zou overleven.Ook de moeder van zijn ex kreeg klappen van de Emmenaar. Zijn advocaat pleitte dat sprake was van noodweer, omdat de ex-schoonvader van de man met een baksteen op hem afkwam. De rechtbank is het daar niet mee eens.De man moet zijn ex-schoonouders 3.000 euro schadevergoeding betalen van de rechtbank. Na zijn celstraf moet de Emmenaar zich laten behandelen voor zijn agressie- en drankprobleem