Drentse felicitaties richting FC Volendam: 'Wel jammer voor ons'

Over de wedstrijd tegen Roda JC was de trainer kort: "Het was een goed eerste half uur. We komen snel op voorsprong en uiteindelijk kun je het een reguliere overwinning noemen." Door de rode kaart aan de kant van de gasten, die nog in de eerste helft viel, werd het veldspel slechter: "Wij kregen meer ruimte en daardoor zag je spelers verkeerde keuzes maken. Daarbij kun je denken aan het willen geven van de beslissende pass."