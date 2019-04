Acteur rijdt op motor van Jumping Jack: 'Hier wil je toch snel op gaan?'

Van der Grijn moet zich goed voorbereiden op zijn rol in het stuk. Zingen en acteren kon hij al, maar een racemotor besturen nog niet. “Ik heb mijn motorrijbewijs al tien jaar, maar ik ben geen racer. Ik ben een plezierrijder”, vertelt hij. De acteur moet tijdens de optredens op een replica van een RC 181 uit 1968 rijden. “Daar wil je toch snel op gaan? Maar je bent wel kwetsbaar op een motor, dus ik houd het maar bij rustig rijgedrag.”Omdat het hier gaat om een replica, ligt er geen originele motor in het racemonster. "Wel het zelfde systeem, precies hetzelfde als toen ze nog werden gemaakt", vertelt Teun de Leeuw van het Rijdend Motor Museum. "Dit model hebben we gewoon zelf gemaakt."Het verhaal van de productie wordt verteld vanuit het perspectief van Jack Middelburgs kleindochter. “Na een ongelukje met een scooter wordt ze wakker in 1972. Daar ontmoet ze haar grootvader, die ze nooit gekend heeft”, verklapt Pieter Stellingwerf van producent BUOG. “Ze probeert te voorkomen dat hij op die fatale dag 1 april 1984 in Tolbert gaat rijden.”Die kampioensrace in 1984 werd zijn laatste optreden. In de tweede ronde probeerde Middelburg een andere motorrijder door de buitenbocht in te halen, maar zijn voorwiel schoof weg. Hij werd met zijn voertuig door een paar strobalen teruggekaatst op de baan, waar hij geraakt werd door andere motoren. Twee dagen later overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.