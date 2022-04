Bij een eenzijdig ongeluk op de N375 bij Broekhuizen is gisteravond iemand gewond geraakt. De auto raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam tot stilstand in de berm.

De gewonde is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er zaten twee mensen in de auto. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend.