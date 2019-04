Tusschenwater klaar voor de toekomst

Tussen het Zuidlaardermeer en het Annermoeras ligt Tusschenwater. Het is een gebied van circa 250 hectare, moeras is er in ontwikkeling. De Hunze heeft er haar oorspronkelijke loop weer gekregen en meandert er opnieuw. Aan beide zijdes van de Hunze zijn moerasoevers gecreëerd. Dat is heel waardevol voor de natuur, maar er is ook ruimte voor tijdelijke waterberging en er wordt drinkwater gewonnen.Het gebied is al een aantal jaren in ontwikkeling. Inmiddels is een groot natuurrijk moerasgebied ontstaan dat zich in de komende jaren verder zal ontwikkelen. Vele soorten moerasvogels en moerasplanten worden verwacht. De kluut en de krooneend zijn er al. De bever en de otter krijgen de kans zich hier te vestigen.Wie zin heeft om het gebied te ontdekken: natuurliefhebbers, fietsers en wandelaars zijn er welkom.