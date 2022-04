Bij lijkt bijzaak tijdens winderige bijenteling in Meppel

In Meppel zijn ze dus vooral trots op wat ze de afgelopen jaren uit de grond hebben gestampt. Een mooi onderkomen voor bijen. "Ja, dan hoort het er natuurlijk ook bij dat je de bijen gaat tellen om te kijken of het ook zoden aan de dijk zet", vertelt Boesjes. Maar bijen spotten ze deze keer niet heel veel vanwege de harde wind.

"Maar we hebben al wel een heleboel vlinders gezien. Die zijn ook belangrijk", vervolgt ze. "Uiteindelijk gaat het in dit park om het geheel. Het is leuk voor bewoners als er straks fruit aan de bomen komt. Daar kan iedereen dan mooi van pakken", besluit ze, terwijl ze vol trots naar de bomen in bloei kijkt.