Winterjas weer uit de kast, natte sneeuw verwacht

“Dit patroon past ook wel bij april”, vertelt weerman Roland van der Zwaag over het temperatuurverschil deze week. “Een typische voorjaarsbui. De sneeuw zal waarschijnlijk niet blijven liggen.”Deze temperatuurwisseling is te danken aan een hogedrukgebied boven Scandinavië. De winters daar duren langer dan in het zeeklimaat van Nederland. “Het is dan maar net hoe de wind staat. Nu krijgen we koude lucht uit Scandinavië. Maar we hadden ook warm weer kunnen krijgen uit Zuid-Frankrijk.”Waarschijnlijk zal zaterdag aan het einde van de ochtend of aan het begin van de middag wat winterse neerslag vallen. Mocht de sneeuw blijven liggen, dan zal die snel weg smelten. De zon schijnt zaterdag namelijk ook.