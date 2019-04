Medebewoner aso-azc van de trap geschopt: 4,5 jaar cel geëist

Op 9 november vorig jaar kregen de asielzoekers in de extra begeleiding en toezichtlocatie (ebtl), ook wel bekend als het aso-azc, ruzie. Beide mannen stonden bovenaan een trap toen de 23-jarige man begon te schoppen en slaan. Het slachtoffer viel naar beneden, brak zijn neus en liep een grote hoofdwond uit. “Het bloed spatte in het rond”, zei iemand die het zag gebeuren. Het slachtoffer raakte bewusteloos.De man claimt ruim 1500 euro schadevergoeding, omdat hij nog steeds pijn heeft en erg bang is. Volgens de officier van justitie is sprake van een poging tot doodslag en heeft het slachtoffer veel geluk gehad dat hij het heeft overleefd. Ook had hij geluk dat medewerkers van het ebtl de verdachte konden tegenhouden toen hij onderaan de trap het slachtoffer weer te lijf wilde gaan.Een psychiater, die de Libiër heeft onderzocht, stelt dat de man een kort lontje heeft, maar geen verdere psychische problemen. Dat laatste kon de officier van justitie nauwelijks geloven, maar een behandeling eisen kon hij ook niet.Dat de man erg agressief was, bleek ook na zijn arrestatie op het politiebureau in Assen. Hij werd in een speciale cel met zachte wanden van piepschuim gezet, maar daar bleef weinig van over. “Hij heeft het onmogelijke gesloopt; een anti-sloopcel met schuimrubber op de muren”, aldus de aanklager. De schade bedroeg ruim 16.000 euro. De politie vindt dat de man dat moet betalen.De man is nu twee jaar in Nederland en heeft in meerdere asielzoekerscentra gezeten voor hij in het azc voor lastige asielzoekers in Hoogeveen belandde. De Libiër was niet bij de rechtszaak. Hij zit op een psychiatrische afdeling van de gevangenis in Vught en de reis naar Assen zou te belastend voor hem zijn, aldus zijn advocaat. Zij vindt een poging tot doodslag niet bewezen.De rechtbank doet uitspraak op 23 april.