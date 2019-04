Drie Drentse restaurants op lijst vieze restaurants in 2017

Het gaat om De Rooie Kater in Eelde, Eten & Fusion in Meppel en Wok van Drenthe in Ubbena. Dat meldt RTL Nieuws Bij het eerstgenoemde restaurant was de vloer kapot en bleek de hygiëne niet op orde te zijn. Met name op de wanden, leidingen, lampen en in de afwasruimte. Het is niet bekend of De Rooie Kater nog onder verscherpt toezicht staat.Bij Eten & Fusion zijn de problemen in november opgelost: dit restaurant staat niet meer onder verscherpt toezicht. Kritiekpunten waren destijds onder meer dat de wokbrander verroest was, er vuil tussen de vloertegels zat en er geen handzeep aanwezig was."Natuurlijk is het vervelend dat dit naar buiten komt, dat zou niemand leuk vinden. Maar kortgeleden is er nog inspectie geweest en alles is weer goedgekeurd gelukkig", zegt eigenaar Ji.Ook Wok van Drenthe heeft stappen gemaakt en staat sinds januari 2018 niet meer onder verscherpt toezicht. In het restaurant was er onvoldoende bescherming tegen hygiëne.