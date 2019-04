Businessclub Grand Prix Assen: 'Dan maar inzetten op de Formule E?'

Toch is Bruggeman nog niet helemaal overtuigd dat de Formule 1 nu echt naar Zandvoort komt. "Het lijkt erop dat het zo is. En als het echt zo is, de handtekening eronder staat en de racekalender is ingevuld, dan zijn we de eerste die Zandvoort feliciteert", zegt ze sportief.Ze oppert dat Assen zich dan misschien kan richten op de Formule E, de autosportklasse met alleen elektrische auto's. "Dat past ook wel bij Noord-Nederland als duurzame energieregio."Alleen in mineur reageren wil Bruggeman niet. "We hebben met 165 ondernemers uit Drenthe, Groningen en Friesland laten zien dat we met zijn allen voor iets kunnen gaan in het Noorden. Zoals nu samen voor de Formule 1. We hebben aangewakkerd dat we trots kunnen zijn op Noord-Nederland, en dat gevoel willen we vasthouden", aldus Bruggeman.De Businessclub zorgde wekenlang voor reuring met bijzondere acties, in eerste instantie bedoeld om het TT-Circuit van Assen op de kaart te zetten, als beste plek voor de Formule 1. Vorig jaar november dook er ineens een levensgroot spandoek op boven de A28, als eerste onofficiële bliksemactie. Gevolgd door plagerige omleidingsborden bij Zandvoort. Een 'geheim clubje' Asser Formule 1-liefhebbers zat erachter.Daarna werd het serieuzer, met de officiële oprichting van de Businessclub met noordelijke ondernemers . Er volgde een brillenactie met #HupAssen, maar ook met #HupZandvoort, om beide circuits op de kaart te zetten. De noordelijke club werd namelijk verweten dat ze Zandvoort flink dwars zaten, en daarmee ons land als serieuze kandidaat voor de Formule 1-races op het spel zette. Taart en bloemen richting Zandvoort volgden.Hanneke Bruggeman kijkt trots terug op wat ze als noordelijke businessclub aan acties hebben gehouden. Duizend euro per ondernemer was ingelegd, wat 165.000 opleverde. "Het is toch mooi, dat mensen zoveel vertrouwen hebben dat ze zomaar duizend euro inleggen, en zeggen 'kijk maar hoe je dat inzet om die Formule 1 hiernaartoe te halen'. Dat noem ik winst."Heel veel in de pot zit er niet meer, zegt Bruggeman. "Het geld is grotendeels uitgegeven aan al die ludieke acties, met als laatste toch wel de verlichting van gebouwen in het westen. En zodra Zandvoort echt definitief is, kijken we wat er exact over is en beslissen we met de ondernemers of we met de businessclub verder willen en ook wat we met het geld doen. Misschien kopen we van het geld wel kaarten op het Circuit van Zandvoort."Volgens Bruggeman betekent de keuze voor Zandvoort straks niet automatisch het einde van de Businessclub Grand Prix Assen 2020. "Er borrelen al wat ideeën op, om onze club toch voort te zetten. Het was mooi geweest als de Formule 1 naar Assen was gekomen. Maar het komt in elk geval naar Nederland, dat is ook prachtig. En misschien wij nu door voor de Formule E."