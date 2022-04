Geen CDA meer in college Emmen, dus vertrekt wethouder Kleine: 'Niet bitter, wel zonde'

De verhuisdozen zijn al ingepakt door Robert Kleine. De vorming van een coalitie door Wakker Emmen en de PvdA in Emmen betekent dat het CDA van Kleine buitenspel wordt gezet en zijn periode als wethouder erop zit. Komende dinsdag neemt Kleine officieel afscheid van de Emmer politiek.

"Ik ben natuurlijk niet objectief, maar ik vind het een slechte keuze", zegt Kleine over het nieuwe college dat in de steigers staat. In het Radio Drenthe-programma Cassata blikt de CDA-politicus terug op de verkiezingsuitslag. Wakker Emmen en PvdA hebben met vijftien en zeven zetels samen meer dan genoeg voor een meerderheid in de raad. Het CDA, dat van vijf naar vier zetels zakte, hoeft van die twee partijen daarom niet opnieuw aan te schuiven in de coalitie.

"Getalsmatig zijn we overbodig", erkent Kleine. "Dat is een keuze die gemaakt is in Emmen. Daar kun je van alles van vinden. Ik ben er niet bitter over, maar vind het wel zonde. Met name voor de continuïteit op bepaalde dossiers. Ik ben vijf jaar wethouder geweest, met name jeugd en onderwijs waar ik veel op heb gedaan. Daar had ik graag nog een paar jaar dingen voor gedaan, ook voor de Drentse belangen."

Klaar voor nieuwe termijn

Kleine hield in zijn hoofd geen rekening met deze boodschap en was klaar voor een nieuwe termijn als wethouder. "Absoluut. De ruimte bij mij was er om het nog vier jaar te doen. Dan ben je er zeker teleurgesteld en een paar dagen chagrijnig over. Aan de andere kant weet je ook dat dit bij politiek hoort. Eens in de vier jaar zijn er verkiezingen en worden de kaarten opnieuw geschud. Dan kan dit één van de consequenties zijn."

De samenwerking met de twee andere partijen is de afgelopen jaren naar wens gegaan, maar Kleine heeft van informateur Jisse Otter nog niet te horen gekregen waarom het CDA niet meer in de coalitie hoeft. "Wat mij verteld is, is dat ze denken dat ze het met z'n tweeën ook afkunnen. Het is zeker geen afrekening geweest. Als ik de afgelopen weken de reacties van andere partijen en van organisaties uit Drenthe en Emmen hoorde, dan blijkt daar ook veel waardering uit voor mij. Dat maakt mij trots."