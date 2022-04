Ali B. ontkent 'vage beschuldiging' Ellen ten Damme

Ten Damme zei in de aflevering dat ze "eenzelfde ervaring" had gehad als de slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. De zangeres noemde geen naam, maar volgens het AD had zij het over Ali B en heeft ze een verklaring afgelegd bij de politie. Het incident zou zich hebben voorgedaan tijdens de opnames van het AVROTROS-programma Ali B en de Muziekkaravaan, waar Ten Damme in 2014 aan meedeed.