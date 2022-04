Asielzoekers azc Paterswolde poten bloembollen voor corso

Het Bloemencorso Eelde is begonnen; althans voor asielzoekers in Paterswolde. Vanmiddag hebben de bewoners van het asielzoekerscentrum de dahlia's gepoot, die uiteindelijk op hun corsowagen moeten komen.

Het is voor het eerst dat de asielzoekers in Paterswolde een wagen bouwen voor het corso in september. De groep is enthousiast en vanmiddag kwamen tien van hen naar Kwekerij Arends in het dorp, om daar bollen in de grond te stoppen.