Speciale markt in Exloo voor patiënten met Lyme

Teek the Day en Lyme style uit Exloo hielden vandaag, op de laatste dag in de week van de teek een markt speciaal voor mensen die geïnteresseerd zijn naar de ziekte van Lyme. Op de markt gaven diverse standhouders informatie over de ziekte en werden producten verkocht die het immuunsysteem helpen. Het is voor het eerst dat het in deze vorm georganiseerd wordt.

De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door een tekenbeet. Ongeveer één op de vijf teken draagt de bacterie bij zich. Jaarlijks krijgen ongeveer 27.000 mensen de ziekte van Lyme, waarvan 1000 tot 1500 mensen langdurige klachten houden.

In balans

Aroniasap, biologische groentestekjes voor in de tuin, Worry Stones of een alternatieve behandeling voor de geest, het is een greep uit het aanbod van de Lyme Markt. "De standhouders bieden allerlei producten aan die mensen met Lyme, maar ook zonder Lyme kunnen helpen om in balans te komen", vertelt Regina Soetens.

Soetens organiseert het evenement in Exloo samen met Carina van Welzenis. Beiden hebben de chronische ziekte zelf ook. Welzenis schreef er een boek over en Soetens richtte de organisatie Teek the Day op. "Lyme kan echt overal zitten. Ik heb zelf bijvoorbeeld heel erg last van gewrichtsklachten, artrose, maar het kan ook in het neurologische systeem komen. Lyme noemen ze een meestervermommer, het kan op meerder plekken in het lijf ineens gaan opspelen", zegt Soetens.

Uitbehandeld

De markt werd nog niet eerder georganiseerd, maar het idee ervoor bestond al wel langer. Soetens: "Het is heel belangrijk dat Lyme nu eens de aandacht krijgt die het verdient. Veel mensen krijgen en te horen dat ze uitbehandeld zijn, terwijl er zoveel mogelijkheden zijn om toch in balans te komen."

De markt trekt ook mensen die geen last hebben van Lyme, zoals Jan Overbeek en zijn vrouw uit Haaksbergen. "We hebben zelf niet de ziekte van Lyme, het is voor ons meer een gezellige dag en we kijken wat voor interessante dingen ze hier aanbieden. We willen meer terug naar de natuur."