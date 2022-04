Snelheidsduivel raakte voor de tweede keer rijbewijs kwijt in Emmen

Een 23-jarige man uit Emmen moest vanmiddag zijn rijbewijs inleveren, omdat hij veel te hard reed. Op de Abel Tasmanstraat in zijn woonplaats, reed hij 140 kilometer per uur, terwijl de maximumsnelheid daar 50 is.

Volgens de politie is het de tweede keer in korte tijd dat dit hem overkomt. De vorige keer reed hij ook meer dan 50 kilometer per uur te hard. Het Openbaar Ministerie beslist of de man een boete krijgt of dat hij zich voor de rechter moet verantwoorden.