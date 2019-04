Video: speurende springspin

Boswachter Evert Thomas maakte een filmpje van een spin in zijn tuin. Niet een spinnetje die in een web rustig wacht op een prooi, maar eentje die zelf op jacht gaat.

Evert: "Je ziet zo'n spinnetje speuren. Hij heeft wel acht ogen in zijn koppie, waarmee de spin heel goed de diepte in kan schatten tot zijn prooi. En daarna springt ie op zijn prooi, het is dus een springspin."Deze harige spinnen zijn in ons land vaak grijs-zwart of bruin. Dankzij een eigen springtechniek en ongelooflijk goed zicht weten ze heel precies hun prooi te bespringen. Daarbij gebruiken ze een draadje spinnenweb als veiligheidsdraad.