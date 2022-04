'Grote brand hotel bij Witteveen lastig te blussen'

Bij hotel Het Witte Veen aan de K. Brokweg in Witteveen woedt een grote uitslaande brand. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) zijn alle gasten uit het pand. Er is niemand gewond geraakt.

"Het hotel bestaat uit meerdere gebouwen, waardoor het voor de brandweer lastig is het vuur te blussen", laat de VRD-woordvoerder weten. De wind speelt daarbij volgens hem ook een rol. Brandweerlieden doen hun best om delen van het gebouw te kunnen redden, maar of dat lukt is nog niet duidelijk.