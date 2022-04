Grote uitslaande brand in hotel in Witteveen

De brand werd kort voor half zes gemeld. Een groot aantal brandweerkorpsen is uitgerukt om het vuur te blussen. Het gaat om korpsen uit onder neer Zweeloo, Westerbork, Zwinderen en Hoogeveen. De rook is in de wijde omtrek te zien. De VRD adviseert omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden als mensen last hebben van de rook.