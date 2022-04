Hotelbrand in Witteveen na 3,5 uur blussen onder controle

De grote brand in hotel Het Witte Veen in Witteveen is onder controle. De brandweer heeft kort na negen uur het sein 'brand meester' gegeven, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD). Het hotel moet volgens hem als verloren worden beschouwd.

De brand in het relatief afgelegen hotel aan de K. Brokweg in Witteveen brak rond half zes uit. Al snel sloegen de vlammen uit het dak. Brandweerkorpsen uit Zweeloo, Schoonoord, Hoogeveen, Zwinderen en Westerbork bestreden het vuur. Daarbij gebruikten ze onder meer een hoogwerker. De rook was in de wijde omtrek te zien.

Omdat het hotel uit meerdere gebouwen bestond, was de brand voor de brandweerlieden lastig onder controle te krijgen. Ook de wind speelde daarbij een rol.

Bezoekers WK Superbikes