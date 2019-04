Man weer in cel voor lastigvallen meisje uit Zuidlaren

Sinds 2015 heeft de man drie keer celstraffen gekregen. Hij heeft altijd verklaard dat hij verliefd op haar is. Hij ontmoette het meisje zo’n acht jaar geleden tijdens een vakantie. Ze was toen 9 jaar en hij werd verliefd op haar. “Ja, ze is nog jong, maar leeftijd is relatief. Ze wordt vanzelf ouder en ik heb engelengeduld”, verklaarde de man twee jaar geleden tijdens een rechtszaak.Hij kreeg destijds drie maanden cel en een contactverbod. Hij zit nu onder meer vast omdat hij dat verbod meerdere keren heeft overtreden. Tussen januari vorig jaar en 6 februari dit jaar zou het inmiddels 17-jarige meisje hebben lastiggevallen door onder meer contact te zoeken via social media, te bellen en langs te komen bij het huis van haar en haar ouders.Ook wordt hij nu verdacht van het lastigvallen van zijn ex-vriendin in Hardenberg tussen januari 2015 en eind oktober 2018. Haar hield hij in de gaten, bezocht haar thuis, zette dingen over haar op internet en dreigde hun dochter te ontvoeren. Ook wachtte hij het meisje op bij school. Volgens justitie pleegde de man ook nog smaad door de vrouw op internet zwart te maken.De man zit sinds 6 februari vast. Hij wordt voor de rechtszaak op 20 juni psychisch onderzocht. “Ik wil graag een uitgebreid medisch onderzoek, omdat ik denk dat er iets mis is in mijn hoofd”, zei de man dinsdag tijdens een korte pro-formazitting tegen de rechters. Hij vermoedt dat hij een afwijking heeft. “Dat verklaart misschien mijn ontoerekeningsvatbaarheid.”De man blijft vastzitten tot de zitting op 20 juni.