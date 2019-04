Gezinsbehandeling Accare Smilde wegens succes uitgebreid

Femy Wanders, mede-initiatiefnemer van de therapie: "We zijn elf jaar geleden begonnen met een gezin. Op dit moment hebben we plaats voor zeven gezinnen en we hopen vanaf september acht gezinnen te kunnen bedienen. Maar er is veel meer vraag naar."De gezinsbehandeling is ontwikkeld omdat Accare merkte dat de problemen binnen een gezin vaak van generatie op generatie worden overgedragen. "We zagen dezelfde kinderen vaak terug. De behandeling van een kind duurde ook veel langer. Ze zaten hier dan wel drie maanden intern", zegt Wanders.En de therapie werkt goed. "Wat wij merken is dat het veel beter werkt dan een kind alleen uit huis plaatsen, behandelen en dan terugplaatsen. Als je het hele 'systeem' behandelt, heeft het meer perspectief."Nu zitten ouders en kinderen vier tot acht weken intern. "De behandeling van de ouder is erop gericht om de nare ervaringen uit het verleden te verwerken. Dat doen we via traumabehandeling, waardoor de ouder een kalm brein krijgt en weer in staat is om opvoedingsvaardigheden aan te leren," aldus Wanders.De therapie bestaat uit meerdere behandelingen per dag, mindfulness-training en het filmen en vervolgens bespreken van de gezinssituatie.De 33-jarige Veronica heeft samen met haar zoon de therapie net afgerond. Haar eigen verleden kenmerkt zich door geweld en onveiligheid en haar zoon heeft autisme. De therapie heeft haar heel goed gedaan. "De herinneringen zijn er nog wel, maar ik heb er geen last meer van", zegt ze. Ze merkt dat ze in de omgang met haar zoon meer geduld kan opbrengen.Mede door de therapie kan haar zoon bij haar blijven wonen. "Voordat de gezinsbehandeling er was werden kinderen vaak heel plotseling uit huis gehaald of werden ze bij een pleeggezin geplaatst. Als een kind nu uit huis wordt geplaatst, dan gaat dat op een heel andere manier. Maar gelukkig kan 95 procent van de kinderen nu bij de biologische ouders blijven wonen", besluit Wanders.