Bijna 176.000 euro voor 48 Drentse projecten van Prins Bernhard Cultuurfonds

De bijdragen zijn beschikbaar voor bijzondere activiteiten van en voor amateurs en vrijwilligers. Het meeste geld gaat naar gemeente Assen, namelijk 36.500 euro.Stichting Het Pauperparadijs krijgt 10.000 euro voor hun muziektheaterproductie Mammoet , evenals Stichting Ons Museum voor een het project Museum TV . Ook gaat er 10.000 euro naar Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht en het Jan Kruis Museum , dat waarschijnlijk vanaf mei gevestigd is in Orvelte.Het Jan Kruis Museum is na de sluiting van het Stripmuseum in Groningen in maart 2019 het enige stripgerelateerde museum in Noord-Nederland. De werken van Jan Kruis hebben nergens anders een permanente expositie.Andere opvallende projecten zijn het Arboretum, FestiValderAa en het school-/dorpsfeest Yde - de Punt.Het Arboretum is een jong bomenpark aan de stadsrand van Assen. De stichting krijgt een bijdrage van 4.500 euro waarmee ongeveer 515 bomen worden geplaatst in het deelgebied Amerika. Er worden in dat gebied bomen geplant die voorkomen in Noord-Amerika. De bomen zijn vaak bijzonder en zeldzaam en worden door gespecialiseerde kwekers gekweekt.FestiValderAa is een driedaags cultuurfestival in Schipborg en krijgt een bijdrage van 4.500 euro. Het festival vindt plaats in natuurgebied de Drentsche Aa met theater, muziek en dans. De doelstellingen van het festival zijn toegankelijk, bijzonderheid en duurzaamheid. Zo wordt het festival duurzaam geproduceerd, zijn de prijzen zo laag mogelijk, zodat het voor iedereen toegankelijk is en is er zowel bekend als onbekend talent te zien.Ook Stichting Schoolfeest Comité Yde - de Punt kan rekenen op een bijdrage van 3.000 euro. Deze bijdrage is afkomstig uit het Jenny Vrieling Fonds, een fonds speciaal voor inwoners uit de gemeente Tynaarlo. Het school- en dorpsfeest wordt eens in de vijf jaar georganiseerd, al 125 jaar lang.