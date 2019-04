Oud-museumconservator als reisleider naar Iran: 'Kers op de taart'

De rondreis door Iran is een initiatief van Persian Brigdes in Assen. Eigenaar en Iraniër Iliyas Hoshyar organiseerde al eerder een speciale groepsreis richting het vroegere Perzië, in het kader van de expositieOmdat inmiddels oud-conservator Vincent van Vilsteren 'aangenaam besmet is met het Iran-virus' en ook goed op de hoogte is van alle culturele hoogstandjes, is hij benaderd als reisleider. De Assenaar glundert al bij het idee om Iran weer op te zoeken. "Ik ben gegrepen door het land. Het voelt fantastisch om er straks weer heen te gaan."Van Vilsteren (65) nam afgelopen december al afscheid van het Drents Museum, maar zijn echte pensioen volgt pas eind dit jaar. "Daarna heb ik de handen helemaal vrij. En dit kwam toevallig op mijn pad." Het gaat om een 15-daagse rondreis, langs rotsgraveringen, ruïnes, bijzondere bouwwerken en oud-Perzische steden.Voor Van Vilsteren is Iran een prachtig land met een enorm rijke cultuur, wat veel mensen beslist ook eens moeten zien. "De Iraniërs zijn zo gastvrij, het is een plezier om daar te zijn. Veel mensen hebben angst voor het regime, maar het is een fantastisch reisland. En het stuk enthousiasme dat ik heb voor het land, dat wil ik ook graag overbrengen als reisleider."Volgens de oud-conservator is reizen naar Iran sinds de expositie in Assen vorig jaar vanuit deze regio toegenomen. "Er zijn al veel mensen enthousiast teruggekomen uit het land, met mooie verhalen, en dat werkt aanstekelijk."