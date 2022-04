Bedrijfsbusje gaat in vlammen op in Assen

In Assen is zaterdag aan het eind van de avond een bedrijfsbusje door brand verwoest. Het busje stond geparkeerd aan de Begoniastraat in Assen-Oost.

Het laatste half jaar gaan er regelmatig auto's in vlammen op in Assen Van een aantal voertuigen staat vast dat ze zijn aangestoken. De politie onderzoekt de branden. De oorzaak van de brand in de bedrijfsbus in Assen-Oost is nog niet bekend.