Brand in chalet op camping Nienoord, meerdere huisjes ontruimd

Een chalet op camping Nienoord in Leek is vannacht in brand gevlogen. Ook de brandweer van Roden is daarbij opgeroepen om te helpen.

De brand ontstond rond 4 uur. Omdat het een uitslaande brand was zette de brandweer meerdere bluswagens in. Door ook het korps van Roden in te zetten kon er een extra bluswagen komen, zodat er voldoende water zou zijn.