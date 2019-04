Niemand dacht dat leerlingenaantal middelbare school Zuidlaren zó snel zou dalen

Gisteren werd bekend dat de afdeling van het Harens Lyceum in Zuidlaren de deuren moet sluiten door een dalend aantal leerlingen. Uit een brief aan de ouders blijkt dat de school na volgend schooljaar dicht gaat.Dit terwijl de gemeente juist grote nieuwbouwplannen had voor zowel de school als twee nieuwe sporthallen. Bij sportpark de Wenakkers zou het Harens Lyceum een nieuw gebouw krijgen, naast een nieuwe sporthal. Aangezien het Harens Lyceum veel van deze sporthal gebruik zou moeten maken, heeft het verdwijnen van de school grote gevolgen voor beide plannen.De middelbare school in Zuidlaren is voor het VMBO en de onderbouw van havo en vwo. Dit schooljaar kon de middelbare school één klas vullen met nieuwe leerlingen van alle niveaus. Voor komend schooljaar meldden slechts twintig leerlingen zich aan."Het leerlingenaantal is zeer plots heel sterk gedaald", zegt wethouder Pepijn Vemer (D66). "We zagen wel krimp, maar hoopten dat investering in een nieuw pand meer leerlingen zou trekken."Zo groeide het aantal leerlingen in Haren nadat het lyceum daar in 2016 nieuwbouw kreeg. "We zien dit zeker als één van de redenen dat de school in Zuidlaren minder leerlingen kreeg", zegt de wethouder. "Daarnaast is er sprake van een algemene krimp en speelt het feit dat men tegenwoordig meer e-bikes heeft ook mee." Leerlingen zouden daardoor niet meer afhankelijk zijn van een school die dichtbij is.De gemeente had afgelopen schooljaar veel contact met het Harens Lyceum, naar aanleiding van het teruglopend leerlingaantal.Rector Wiebe Terpstra reageerde vier maanden geleden nog strijdbaar en noemde tal van mogelijkheden om de school op de been te houden: "We kijken of we kunnen samenwerken met basisscholen. Dan kunnen we bijvoorbeeld een jongerenschool beginnen met leerlingen tot 14 jaar." Een andere optie was samenwerken met een mbo-opleiding. "Of we creëren een totaal nieuw soort onderwijs in Zuidlaren. Het kan allemaal."Inmiddels is de rector niet bereikbaar voor commentaar. Een maand geleden vertrok hij volgens een woordvoerder van de school naar 'een nieuwe uitdaging die hij niet kon laten liggen.'Vanavond en morgenavond praat de school met ouders over de toekomst van de school. Zo is nu het plan dat nieuwe leerlingen gelijk naar de afdeling in Haren gaan en alleen de oudere leerlingen nog een jaar op de school in Zuidlaren les krijgen. Donderdag is bekend wat de medezeggenschapsraad hiervan vindt.Deze middelbare scholen zijn er op dit moment in Drenthe. De meeste middelbare scholen in de buitengebieden zijn voor vmbo'ers en voor de onderbouw van havo en vwo.