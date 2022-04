Emmense Energieknip trekt wereldwijd belangstelling

Hoe maak je inwoners van Emmen bewuster van hun energieverbruik, en kun je ze belonen als ze energie besparen? Maar dan wel graag anoniem. Dat was de vraag waar uiteindelijk de Energieknip de oplossing voor is. Een appje voor de telefoon, waar inmiddels tot in China over geschreven wordt.

Ja, het is hi-tech, hoogwaardige techniek. Blockchain-technologie heet het. Maar het werkt eigenlijk heel simpel, deze vinding van ondernemer Adri Wischmann. Hij vertelde erover in het Radio Drentheprogramma Cassata. "Het is een manier voor de gemeente Emmen om subsidiegeld richting de inwoners te sturen. Daar hebben we een appje voor gemaakt."

Antwoorden in ruil voor waardebon

De Emmer Energiepas stelt je vragen via de app. Doe je de gordijnen 's avonds dicht? Mooi, want dat levert vier procent energiebesparing op. Heb je zonnepanelen? Hebt u een warmtepomp? Die informatie wordt anoniem gedeeld met de gemeente Emmen. Voor de gemeente interessant, want hoe meer je weet, hoe beter je in de toekomst je beleid kunt maken. En dan hoef je niet precies te weten wie er zonnepanelen heeft, maar wel in welke wijken en op hoeveel huizen die liggen.

Dat alleen de zon voor niks opgaat geldt ook in de wereld van duurzame energie. Je krijgt er dus iets voor terug, als je antwoord geeft op de vragen van de gemeente. Wie dat doet, krijgt spaarpunten. "En die kun je inleveren bij de bouwmarkt. Alle bouwmarkten in Emmen doen mee, om de lokale economie te helpen. En met die punten kun je bespaarpakketten kopen", legt Wischmann uit. "Ze zijn er in vier smaakjes: voor 5 euro, 15 euro, 30 euro of 50 euro. Het geld kun je ook alleen maar voor besparingsmateriaal gebruiken."

Voorheen werden er vouchers uitgedeeld, waardebonnen van papier. Maar die bleken amper te werken: mensen gebruikten ze niet. Het was te omslachtig, omdat mensen eerst hun spullen moesten voorschieten en de gemeente Emmen het achteraf terugbetaalde.

Export van Emmer Energieknip?