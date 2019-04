Na twee jaar weer Middenveld in Beilen

Het Middenveld, of Lanijto (Landbouw Nijverheidstentoonstelling) zoals het in Beilen ook wel genoemd wordt, staat van oudsher bekend als een evenement dat draait om de agrarische sector. Het evenement is wisselend in Hoogeveen, Ruinen, Zuidwolde, Westerbork en Beilen die vroeger het dingspel Middenveld vormden.Iedere plaats is eens in de vijf jaar aan de beurt om het evenement te organiseren. Dit jaar wordt er extra naar toegeleefd, omdat vorige edities in Hoogeveen en Westerbork niet doorgingen."We hebben ons wel afgevraagd hoe het zit met het animo in Beilen", vertelt Gerrie Kreuze van het Middenveld in Beilen. "Is het nog wel van deze tijd? Zijn er genoeg vrijwilligers bereid om mee te werken? In Westerbork en Hoogeveen was dat niet zo, maar Beilen is in dat opzicht echt een uitzondering."De vrijwilligers waren volgens Kreuze niet ver weg. "Je moet een aantal kartrekkers hebben die zich ervoor in willen zetten. We hadden eigenlijk al vrij snel een werkgroep van twaalf man bereid gevonden. Als je dan nog de samenwerking met andere partijen in Beilen zoekt, krijg je een heel mooi programma."Wat kunnen bezoekers van het Middenveld dit jaar dan precies verwachten? Voor een deel is het programma gevuld met traditionele evenementen. “Dat is omdat de Lanijto al sinds 1938 wordt georganiseerd. De versierde wagens en de parade zijn bijvoorbeeld elementen die er sowieso in moeten blijven”, legt Kreuze uit.Daarnaast is er ook een aantal nieuwe elementen aan het programma toegevoegd. Zo is er een hardloopevenement voor ouders met kinderen, is er een musical voor kinderen van basisscholen en gaan er voor het eerst speciale lesbrieven de deur uit.Ook de lokale supermarkt draagt aan het geheel zijn steentje bij. Samen met de Historische Vereniging Beilen heeft het bedrijf een boek uitgebracht over de geschiedenis van het dorp. De plaatjes in het boek moeten alleen nog door de klanten alleen verdiend worden.Bij de presentatie staat Kreuze met name stil bij de samenwerking tussen alle partijen. Stichting Festival Beilen, Middenveld Tentoonstelling, de gemeente Midden-Drenthe en Beleef Beilen zijn ook bij de presentatie allemaal aanwezig. “We zijn heel trots op wat we vanmiddag hebben kunnen presenteren. We hebben zoveel partijen die graag mee willen werken. Eigenlijk heeft niemand ons aanbod afgewezen en daar zijn we erg blij mee.”