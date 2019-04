Monsterscore voor Oranje Leeuwinnen tegen Chili

Daniëlle van de Donk nam vier doelpunten voor haar rekening. De nummer 10 opende al na iets meer dan een minuut spelen de score. In de eerste helft was bijna iedere kans raak voor de 'Leeuwinnen', die uitliepen naar 6-0 via doelpunten van Lieke Martens, Vivianne Miedema, Shanice van de Sanden en nog twee keer Van de Donk. De middenveldster van Arsenal nam in de slotfase van de tweede helft ook de 7-0 voor haar rekening.Wiegman presenteert woensdag haar selectie van 23 speelsters voor het WK. Oranje begint het mondiale toernooi op 11 juni tegen Nieuw-Zeeland.