Oekraïens Pasen in kerk Hoogeveen: 'Moeilijk om uit te leggen hoe we ons nu voelen'

De bijeenkomst is voornamelijk bedoeld om het leed te delen. "Wat jullie in Nederland zien is maar het topje van de ijsberg", vertelt Yalinskaya. "Het is moeilijk om uit te leggen hoe we ons nu voelen. Ik was er altijd van overtuigd dat ik Kiev niet ging verlaten. Ik bakte brood voor de soldaten en mijn kinderen maakten tekeningen om ze te steunen. Maar als je de grond voelt trillen van de bominslagen en het geluid hoort van dichtbij, dan staat je hele wereld op zijn kop."

'Een bed hebben is niet genoeg, we moeten erover kunnen praten'

Yalinskaya heeft een lange tocht moeten afleggen vanaf Kiev met haar twee kinderen. Ze beschrijft een helse nacht in Lviv. "We kwamen aan in de avond, tijdens de avondklok. Het was verboden om de straat op te gaan. We moesten op het treinstation overnachten, maar daar waren zoveel mensen dat er niemand meer in het gebouw paste. Buiten was het min tien graden Celsius. Met mijn kinderen moest ik buiten blijven. Uiteindelijk werd er plek gemaakt voor vrouwen en kinderen, iedereen sliep op de grond of op de trap, het was zo koud. Dat kun je je niet voorstellen."