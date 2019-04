Stadsboerderij 't Nije Hoff volgens tegenstanders gepland op verkeerde plek

De stadsboerderij moet op de Nieuw Amsterdamsestraat komen, tegenover de wijk Bargeres. Volgens tegenstander Verdonkschot en Van Oosten is de boerderij op een verkeerde locatie gepland. Te dicht bij woningen en te dicht bij het Noordbargerbos. Dit zou leiden tot stank, herrie, vliegen en stofoverlast.Volgens de twee tegenstanders zouden zij door veertien mensen gesteund worden. Ook de Drentse Natuur- en Milieufederatie zou tegen de boerderij zijn, maar zij deden niet mee als partij tijdens een spoedprocedure vandaag in Den Haag.Volgens broers en initiatiefnemers Rick en Gert-Jan Nijhoff is er meer dan genoeg draagvlak voor de stadsboerderij. Met de overlast zal het wel loslopen, denken de broers. De koeien lopen op voldoende afstand van de dichtstbijzijnde woningen en de mest injecteren ze in de bodem. Daardoor zal de vliegenoverlast wel meevallen.Gebroeders Nijhoff hebben nu alleen nog een akkerbouwbedrijf ten noorden van Emmen. Ze waren op zoek naar een manier om hun bedrijf uit te breiden en levensvatbaar te houden. "We willen een boerderij met een open deur naar de omgeving toe. Wij hebben juist ook heel veel positieve reacties op ons initiatief gekregen. We worden voortdurend gebeld met de vraag wanneer we opengaan", vertelt Rick Nijhoff bij de Raad.Tegenstander Van Oosten vertelt bij de Raad dat het bedrijf deels in een bufferzone tussen de natuur en het platteland zal komen te liggen. Volgens de gemeentewoordvoerder is die bufferzone juist opgeschoven om de stadsboerderij mogelijk te maken.Mocht het boerderijplan voorlopig worden goedgekeurd, dan volgt alsnog een bodemzaak later dit jaar. De broers weten nog niet of ze alvast met de bouw gaan beginnen of de einduitspraak van volgend jaar afwachten. De uitspraak van deze spoedzaak volgt binnen een aantal weken.