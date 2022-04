Bevrijdingsfestival strikt ook Kraantje Pappie

Suzan & Freek treden op 5 mei op als Ambassadeurs van de Vrijheid. Zij vliegen per helikopter naar meerdere podia in Nederland. Andere artiesten die optreden in Assen zijn onder meer The Cool Quest, The Partysquad, De Hofnar en Billy the Kit. De Drentse singer/songwriter Jason Staal opent het festival op 5 mei.