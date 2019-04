Grote politiecontrole Noord-Nederland levert 193 bekeuringen op

De politie heeft in de afgelopen twee dagen 193 bekeuringen uitgeschreven (Foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Bijna tweehonderd bekeuringen werden de afgelopen dagen door de politie uitgeschreven. De politie controleerde op afleiding in het verkeer op met name de A- en N-wegen in Friesland, Groningen en Drenthe.