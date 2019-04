Goederentrein Coevorden-China twee keer sneller dan vervoer over zee [update]

Een belangrijk voordeel van de route is dat de goederen hierdoor niet meer overzees hoeven worden vervoerd. Treinvervoer verloopt zo'n twintig dagen sneller. Nu wordt met name gebruikgemaakt van treinen tussen Duisburg en China."De afgelopen jaren is het railvervoer tussen China en Europa via de Nieuwe Zijderoute sterk gegroeid", zegt directeur Ben Blog van Graaco. "Coevorden is in Nederland de enige plek die rechtstreeks is aangesloten op het Duitse spoornet. Daarmee hebben wij goede vebindingsmogelijkheden met China."Nu gaat het transport van goederen tussen Nederland en China nog grotendeels via de haven van Rotterdam. Volgens Blog moeten we denken aan producten uit de zuivelsector, agrarische producten en industriële goederen. "Daarnaast importeren we ook veel uit China. Met name de laatste jaren zien we veel producten voor webshops vanuit China naar Nederland komen. Daarvoor zijn snelle verbindingen noodzakelijk, net als voldoende opslagcapaciteit. Dat bieden wij in Coevorden."Waar het vervoer met een schip ongeveer 45 dagen duurt, denkt Blog dat producten via een treinverbinding veel sneller op de plek van bestemming van bestemming zijn. "Dat kan binnen 22 tot 25 dagen. Voor bedrijven betekent dit dat producten sneller op de markt zijn, wat financieel interessant is."Graaco is op dit moment druk met het maken van afspraken met railoperators voor een verbinding Coevorden-China. Daarnaast worden bedrijven gezocht die vracht per trein vanuit Coevorden naar China willen vervoeren. Graaco hoopt dat eind dit jaar of begin volgend jaar de eerste treinen tussen China en Drenthe rijden.