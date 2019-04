Graaco uit Coevorden werkt aan treinverbinding tussen Coevorden en China

Een belangrijk voordeel van de route is dat de goederen hierdoor niet meer overzees hoeven worden vervoerd. Het treinvervoer verloopt twintig dagen sneller. In de afgelopen jaren is het railvervoer tussen China en Europa via de Nieuwe Zijderoute sterk gegroeid.Nu wordt met name gebruikgemaakt van treinen tussen Duisburg en China. Een directe verbinding tussen Coevorden en China is handig, omdat Coevorden de enige plaats is Nederland die beschikt over een directe aansluiting op het Duitse Spoorwegennet.