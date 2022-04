De week van Drenthe: Paasvuren en koningsspelen

Op heel veel plekken in Drenthe konden de paasbulten eindelijk weer in brand gezet worden. Na twee jaar coronapauze kreeg de eeuwenoude traditie maandag een vervolg.

Dat corona niet langer beperkend werkt blijkt wel uit de drukte tijdens Pasen in de Drentse attractieparken en bij dierenpark Wildlands in Emmen. Dinsdag blikken de parken terug op een zeer geslaagd, druk paasweekend. "Qua bezoekers zaten we op dezelfde aantallen als met Pasen 2019. Mensen lijken er gelukkig echt weer op uit te willen", constateert de tevreden Wildlands-directeur Erik van Engelen.

Wachtlijst

Druk is het ook bij de zwemlessen in Hoogeveen. Door sluiting van twee zwemlocaties in de buurt is er bij zwembad de Dolfijn een wachtlijst ontstaan. En dus moeten kinderen en ouders geduldig zijn. "Bij ons staan 250 kinderen op de wachtlijst. We hadden een jaar wachttijd. Dat hadden we afgebouwd naar tien maanden, maar toen gooide corona roet in het eten. En nu zien we de wachtlijsten weer groeien", zegt Gert van Eck, bedrijfsleider van zwembad De Dolfijn.

Campingmoord

Voor het doodschieten van een bewoner van camping De Horrebieter in Hoogersmilde in 2020 is Abderrehim B. veroordeeld tot 15 jaar celstraf. De Leidenaar zei uit zelfverdediging te hebben geschoten, maar dat geloofde de rechter in Assen niet. De straf is twee jaar hoger dan geëist. Dat komt omdat de rechtbank zwaar tilt aan het strafblad van de man. Hij is in 2011 ook al eens veroordeeld voor doodslag, dat slachtoffer heeft hij doodgestoken. Daarom vindt de rechtbank nu alleen de hoogste straf die in Nederland voor doodslag geldt gepast: vijftien jaar cel.

Koningsspelen