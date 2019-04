Bestuur rond voor nieuwe zelfstandige TT Week

Tijdelijk directeur-bestuurder wordt Sander ten Bosch. De Asser ambtenaar regelt nu al voor het vijfde achtereenvolgende jaar als projectleider het TT Festival.Dat doet Ten Bosch de komende 46ste editie nog namens de gemeente. Daarna is de stichting TT Week aan zet. Die regelt het feest vanaf 2020. Het budget is dik zes ton. En zeker vier jaar lang zorgt de stichting voor een drie dagen durend feest met muziek, motorspektakel en TT-kermis. De muziekpodia worden dan wel weer ingevuld door de horeca, zoals ook de afgelopen edities gebeurde.Of Sander ten Bosch ook bij de nieuwe TT Week de definitieve leiding krijgt, is nog onduidelijk. Hij is voorlopig directeur ad-interim.De nieuwe Raad van Toezicht gaat namelijk over de profielschets voor de directeur-bestuurder. En in oktober moet de nieuwe man, of vrouw, er definitief zijn. In de tussentijd neemt Ten Bosch de honneurs waar en werkt hij tegelijkertijd de nieuwe bestuurders in.De Raad van Toezicht bestaat verder uit voormalig horeca-onderneemster Jovancka Homan uit Assen. Zij wordt secretaris. De Assense is tegenwoordig zorgmanager, maar kent de Asser horeca goed. Penningmeester bij de stichting TT Week wordt financieel manager bij de NAM Marijn Nossent uit Vries.