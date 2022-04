Oekraïners zijn welkom in Roden: 'Hier heb je aardige mensen'

Aardige mensen

De taal leren en de zinnen verzetten, dát is het primaire doel van de taallessen. Dat gaat goed en voelt goed, geeft Carmio aan. "Ik vind het superleuk", zegt zij. "En het doet me ook wat. Ik kom uit voormalig Tsjecho-Slowakije en ben een kind van na de Praagse lente. Ik weet wat het is als de Russen je land binnenvallen. Voor mij is dit heel zingevend."

En hoewel de glimlach soms ver weg lijkt, wordt de inzet van de vrijwilligers zeer gewaardeerd. Kristina: "Iedereen is aardig voor ons en ze doen hun best. Ik ben, voor ik in Nederland kwam, in vijf of zes andere landen geweest. Nergens lachten ze zoals hier. Hier heb je aardige mensen."

Niet saai

Hoewel verveling op de loer ligt als je dag in dag uit in een hotel verblijft, vermaakt Kristina zich juist opperbest. "Het is hier niet saai. Thuis liep ik nooit in de buurt, maar hier wel. Ik vind Roden een mooi dorp. Met mooie huizen en water dichtbij. Soms ga ik naar Groningen en dan is het fijn dat iedereen hier Engels spreekt. Ik kan bijna met iedereen praten."