Motorrijder scheurt met 115 kilometer per uur door Rolde en is rijbewijs kwijt

Volgens de politie reed de 22-jarige bestuurder met 115 kilometer per uur door het dorp. "Vanwege de hoge snelheid is zijn rijbewijs ingevorderd. Tevens is het CBR in kennis gesteld over zijn rijgedrag", schrijft de politie van Aa en Hunze op Instagram. "Naast de snelheid gaf de bestuurder ook vrijwel nergens richting aan en bleef zijn rijstijl sportief."