Verdachte opgepakt voor gooien spullen op snelweg bij Hoogeveen

Rond zeven uur stond iemand op viaduct De Koppeling tussen Hoogeveen-Centrum en Fluitenberg die spullen op de A28 gooide. Het ging onder meer om een koffer.Volgens de politie Hoogeveen liep de verdachte daarna de snelweg op, waardoor hij gevaarlijke situaties veroorzaakte. De spullengooier is bij de A28 aangehouden. Of het om een man of een vrouw gaat, is nog onduidelijk.Een auto die over de spullen reed, raakte beschadigd en moest door een bergingsbedrijf worden weggehaald. De politie vraagt getuigen zich te melden.