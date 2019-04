Stagevacature: RTV Drenthe zoekt een stagiair voor Drenthe Toen

RTV DRENTHE is als betrouwbare en onafhankelijke informatiebron dé spil in de Drentse samenleving. RTV Drenthe heeft een sterke marktpositie in de provincie Drenthe. We houden ons publiek op de hoogte van het (sport)nieuws, achtergrondinformatie en evenementen via radio, televisie, rtvdrenthe.nl, de apps, Twitter, Facebook en Instagram.

Voor het radioprogramma Drenthe Toen zijn we op zoek naar een enthousiasteDrenthe Toen is het radioprogramma over de geschiedenis van Drenthe. Iedere zondag wordt dit programma tussen 14.00 -16.00 uur uitgezonden.Je gaat voor dit programma de productie verzorgen en items maken voor online. Je gaat het platform Drenthe Toen uitbouwen en meer body geven. Daarnaast ga je meewerken aan het Project 75 jaar Vrijheid.Om voor deze stageplek in aanmerking te komen volg je een opleiding op HBO (Journalistiek) niveau. Je weet veel van online en weet de weg te vinden op social media. Je bent communicatief vaardig en weet van aanpakken. Je kan goed overzicht houden en je kunt zelfstandig werken. Het helpt als je Drenthe kent en je thuis voelt in de regionale journalistiek. Volgend jaar mei wordt in heel Nederland gevierd dat ‘we’ 75 jaar geleden zijn bevrijd. Overal in het land worden herdenkingen opgezet. RTV Drenthe wil aan dit herdenken een bijdrage leveren door de verhalen over de bevrijding en de oorlog op te tekenen en via een speciale website met ons publiek te delen.Meer informatie over deze stageplek wordt graag verstrekt door Sophie Timmer of Margreet Gort, telefoonnummer 0592-338080.Heb je interesse in deze stage, mail dan je sollicitatie + CV naar personeel@rtvdrenthe.nl.