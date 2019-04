Stagevacature: RTV Drenthe zoekt een stagiair voor ROEG!

RTV DRENTHE is als betrouwbare en onafhankelijke informatiebron dé spil in de Drentse samenleving. RTV Drenthe heeft een sterke marktpositie in de provincie Drenthe. We houden ons publiek op de hoogte van het (sport)nieuws, achtergrondinformatie en evenementen via radio, televisie, rtvdrenthe.nl, de apps, Twitter, Facebook en Instagram.

Sinds ruim vijf jaar maakt RTV Drenthe samen met Staatsbosbeheer het TV-programma ROEG! over Drenthe en de Drentse natuur. Rond het TV-programma ROEG! is een onlineplatform gebouwd, waarin naast RTV Drenthe en Staatsbosbeheer ook Stichting Het Drentse Landschap en andere (natuur)organisaties participeren. ROEG! is daarmee het natuurplatform van Drenthe geworden.RTV Drenthe heeft vanaf september plek voor een enthousiasteJe gaat content maken voor social media en voor de (nog op te zetten) nieuwsbrief. Je gaat een podcastserie maken met human interest insteek, iets als: interviews tijdens wandelingen, natuurliefhebbers die vertellen over hun passie, hoe is het om te werken in de natuur. Daarnaast ga je nieuwsberichten maken voor de website, nieuwsbrief en social. En onderzoek doen naar het bereik.Om voor deze stageplek in aanmerking te komen volg je een opleiding op HBO (Journalistiek) niveau. Je bent communicatief vaardig. Je bent creatief en je kunt zelfstandig werken. Het helpt als je Drenthe kent en je thuis voelt in de regionale journalistiek.Meer informatie over deze stageplek wordt graag verstrekt door Nanda Felix, telefoonnummer 0592-338080.Heb je interesse in deze stage, mail dan je sollicitatie + CV naar personeel@rtvdrenthe.nl.