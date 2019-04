Drie nieuwe tips over windmolenterreur

Maandag meldde de politie nog dat ze in totaal 29 tips had gekregen over de ernstige bedreigingen aan het adres van een Drentse en een Groningse ondernemer. Daarbij zijn ook namen van mogelijke verdachte genoemd.Nieuw-Buiner Ben Timmermans trok zijn bouwbedrijf Avitec eind maart terug uit de bouw van het windpark bij 1e Exloërmond, nadat hij een brief kreeg met ernstige bedreigingen. Een Groningse eigenaar van een grondverzetbedrijf werd ernstig bedreigd, omdat hij aan het werk was op de plek bij in het Groningse Meeden waar een windpark staat gepland.Deze laatste dreigbrief, die de Groninger vorige week ontving, stond gisteravond centraal in het tv-programma Opsporing Verzocht. Volgens de politie werkte de ondernemer helemaal niet mee aan de bouw van het windpark, maar had hij toevallig een klus aangenomen in dezelfde omgeving. Toch heeft hij dat werk vanwege een dreigbrief geannuleerd, waardoor medewerkers nu werkloos thuiszitten.In de uitzending bleek ook dat de politie gisteren nog meer tips heeft gekregen, want op dat moment stond de teller al op meer dan dertig. Na de uitzending kwamen daar dus nog drie bij. De politie trekt alle tips na.De politie is bezig met een groot onderzoek naar de dreigementen, maar ook naar andere windmolenterreur, zoals het verspreiden van nazi-pamfletten van Drentse bestuurders, het dumpen van en dreigen met asbest en het vernielen van spullen van windboeren.