Wat vind jij: Het minimumuurloon moet sneller en meer omhoog

Het was een grote chaos afgelopen weekend op Schiphol, doordat medewerkers van de bagageafhandeling staakten. Om dit soort drama's in de zomervakantie te voorkomen, moeten de personeelstekorten op Schiphol bij het inchecken en inladen van de bagage snel worden opgelost. Dat melden verschillende reisorganisaties, schrijft De Telegraaf.

Als je een baan wilt in de bagageafhandeling op de nationale luchthaven, verdien je met 11,78 iets meer het minimumuurloon, blijkt uit vacatures. Het landelijke minimum is 9,96 euro per uur. Uit het coalitieakkoord van het kabinet voor de komende jaren blijkt dat dit stapsgewijs met 7,5 procent omhoog gaat.